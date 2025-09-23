Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про руйнування миру, який він уклав. Очільник Білого дому розкритикував Організацію Об'єднаних Націй щодо бездіяльності при врегулюванні збройних конфліктів.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Трамп звинуватив ООН — що сказав

Сьогодні, 23 вересня, під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН лідер США Дональд Трамп заявив про руйнування миру та звинуватив ООН у бездіяльності щодо врегулювання збройних конфліктів.

Глава Білого дому сказав, що минуло 6 років з моменту його останнього виступу в ООН, назвавши свій перший термін "процвітаючим і мирним часом".

"З того дня гармати війни зруйнували мир, який я встановив на двох континентах, епоха спокою та стабільності поступилася місцем одній із найбільших криз нашого часу", — зазначив лідер США.

Під час Генасамблеї ООН Трамп похизувався, що йому вдалося за сім місяців завершити "сім нескінченних війн".

Також лідер США Дональд Трамп сказав, що готовий запровадити жорсткі мита проти Росії.