Трамп заявив про те, що НАТО стало сильнішим

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО стало сильнішим, ніж будь-коли раніше. У цьому контексті лідер США згадав про зобов'язання збільшити видатки на оборону.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Трамп про посилення НАТО

Сьогодні, 23 вересня, Президент США Дональд Трамп виступив на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Під час свого виступу очільник Білого дому заявив, що зараз Північноатлантичний блок (НАТО) набагато сильніший, аніж будь-коли раніше.

На його думку, це, зокрема, й завдяки тому, що майже всі члени НАТО погодилися збільшити видатки на оборону.

"На саміті НАТО в червні практично всі члени НАТО за моїм проханням офіційно зобов'язалися збільшити видатки на оборону з 2% до 5% ВВП, що зробило наш альянс набагато сильнішим і потужнішим, ніж будь-коли раніше", — сказав Трамп.

