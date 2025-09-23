Відео
Головна Новини дня НАТО зараз набагато сильніше, ніж будь-коли раніше, — Трамп

НАТО зараз набагато сильніше, ніж будь-коли раніше, — Трамп

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 17:21
Трамп заявив про те, що НАТО стало сильнішим
Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО стало сильнішим, ніж будь-коли раніше. У цьому контексті лідер США згадав про зобов'язання збільшити видатки на оборону.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

Трамп про посилення НАТО

Сьогодні, 23 вересня, Президент США Дональд Трамп виступив на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Під час свого виступу очільник Білого дому заявив, що зараз Північноатлантичний блок (НАТО) набагато сильніший, аніж будь-коли раніше.

На його думку, це, зокрема, й завдяки тому, що майже всі члени НАТО погодилися збільшити видатки на оборону.

"На саміті НАТО в червні практично всі члени НАТО за моїм проханням офіційно зобов'язалися збільшити видатки на оборону з 2% до 5% ВВП, що зробило наш альянс набагато сильнішим і потужнішим, ніж будь-коли раніше", — сказав Трамп.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп похизувався своїми досягненнями щодо кількості війн, які йому вдалося завершити.

Також очільник Білого дому Дональд Трамп зробив заяву щодо складності завершення повномасштабної війни Росії проти України.

США НАТО Дональд Трамп Європа війна
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
