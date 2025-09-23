Генасамблея ООН - коли виступлять Трамп та Зеленський

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Нью-Йорку стартують засідання та загальні дебати 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Одним із перших виступатиме президент США Дональд Трамп.

Про це з Нью-Йорка повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у вівторок, 23 вересня.

Зазначається, що після Трампа вже будуть виступати лідери інших країн. Виступ президента України Володимира Зеленського запланований на 24 вересня.

Сьогодні ж Зеленський буде мати низку двосторонніх зустрічей з лідерами різних країн світу, у тому числі з Трампом.

Крім того, президент візьме участь у саміті про освіту та викрадення українських дітей, який організовує перша леді Олена Зеленська.

Також на полях Генасамблеї відбудеться саміт Кримської платформи.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що зустрічі на полях Генасамблеї ООН стануть поштовхом для посилення тиску на Росію. Він вже зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером та президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Речник МЗС заявив, що Україна, зокрема, розраховує на зустріч з Китаєм. Торік така зустріч пройшла на полях високого сегмента Генасамблеї ООН.