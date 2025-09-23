Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Засідання Генасамблеї ООН — Трамп виступатиме одним із перших

Засідання Генасамблеї ООН — Трамп виступатиме одним із перших

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:49
Генасамблея ООН - коли виступлять Трамп та Зеленський
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Нью-Йорку стартують засідання та загальні дебати 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Одним із перших виступатиме президент США Дональд Трамп.

Про це з Нью-Йорка повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у вівторок, 23 вересня.

Реклама
Читайте також:

Генасамблея ООН — на коли запланований виступ Зеленського

Зазначається, що після Трампа вже будуть виступати лідери інших країн. Виступ президента України Володимира Зеленського запланований на 24 вересня.

Сьогодні ж Зеленський буде мати низку двосторонніх зустрічей з лідерами різних країн світу, у тому числі з Трампом.

Крім того, президент візьме участь у саміті про освіту та викрадення українських дітей, який організовує перша леді Олена Зеленська. 

Також на полях Генасамблеї відбудеться саміт Кримської платформи.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що зустрічі на полях Генасамблеї ООН стануть поштовхом для посилення тиску на Росію. Він вже зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером та президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Речник МЗС заявив, що Україна, зокрема, розраховує на зустріч з Китаєм.  Торік така зустріч пройшла на полях високого сегмента Генасамблеї ООН.

Володимир Зеленський США ООН Дональд Трамп Нью-Йорк
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації