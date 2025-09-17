Відео
Головна Новини дня У МЗС заявили, що Україна розраховує на зустріч із Китаєм

У МЗС заявили, що Україна розраховує на зустріч із Китаєм

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 16:24
Україна розраховує на зустріч з Китаєм на Генасамблеї ООН
Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна розраховує на зустріч з Китаєм. За його словами, вона може відбутися під час Генасамблеї Організації Обʼєднаних Націй.

Про це Георгій Тихий розповів на брифінгу у середу, 17 вересня.

Читайте також:

Зустріч України та Китаю

Тихий зауважив, що такі зустрічі відбувалися раніше, зокрема минулого року на полях високого сегмента Генасамблеї.

"Минулого року під час Генасамблеї вже була зустріч міністра з його китайським колегою. Ми налаштовані і хотіли б провести ще одну цього року", — зазначив речник МЗС.

За його словами, підтвердження, чи вона відбудеться, буде пізніше. Тихий зауважив, що Україна налаштована на таку зустріч. 

"Зустрічі на Генасамблеї — це завжди питання графіків, там у всіх міністрів кожен день розписаний похвилинно", — додав він.

Нагадаємо, Тихий повідомив, що наразі триває робота над зустріччю лідера США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, речник МЗС розповів, що цього тижня до України прибуде високорівнева делегація з Польщі.

Китай ООН МЗС Україна Георгій Тихий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
