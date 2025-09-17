Украина рассчитывает на встречу с Китаем на Генассамблее ООН

Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина рассчитывает на встречу с Китаем. По его словам, она может состояться во время Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом Георгий Тихий рассказал на брифинге в среду, 17 сентября.

Встреча Украины и Китая

Тихий отметил, что такие встречи проводились и ранее, в частности в прошлом году на полях высокого сегмента Генассамблеи.

"В прошлом году во время Генассамблеи уже была встреча министра с его китайским коллегой. Мы настроены и хотели бы провести еще одну в этом году", — отметил спикер МИД.

По его словам, подтверждение, состоится ли она, будет позже. Тихий отметил, что Украина настроена на такую встречу.

"Встречи на Генассамблее — это всегда вопрос графиков, там у всех министров каждый день расписан поминутно", — добавил он.

Напомним, Тихий сообщил, что сейчас идет работа над встречей лидера США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, спикер МИД рассказал, что на этой неделе в Украину прибудет высокоуровневая делегация из Польши.