Главная Новости дня В МИД прокомментировали возможную встречу Трампа и Зеленского

В МИД прокомментировали возможную встречу Трампа и Зеленского

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 15:00
Тихий раскрыл детали потенциальной встречи Трампа и Зеленского
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал возможную встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что сейчас идет работа над потенциальной встречей президентов США и Украины.

Об этом Георгий Тихий заявил во время брифинга в среду, 17 сентября, информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Читайте также:

Тихий о потенциальной встрече Зеленского и Трампа

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что сейчас Украина работает над возможной встречей Зеленского и Трампа в ООН.

Представитель МИД добавил, что во время высокого сегмента Генассамблеи ООН в Нью-Йорке создаются возможности для таких контактов.

"Это сигнал настроенности на встречу. Мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу в Нью-Йорке наших лидеров. Каждую возможность используем для контактов президентов Украины и США. Если удастся, то это будет важная возможность обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений и принять важные решения", — отметил Тихий.

А также отметил, что программа президента Зеленского во время Генассамблеи будет очень насыщенной. В частности, она будет включать много встреч как с американской стороной, так и с лидерами других стран.

Напомним, что недавно Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что вскоре может состояться встреча Трампа и Зеленского.

Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал потенциальную встречу с Зеленским, которая может состояться в ближайшее время в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский МИД Дональд Трамп мирные переговоры Георгий Тихий
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
