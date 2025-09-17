Відео
У МЗС прокоментували можливу зустріч Трампа і Зеленського

У МЗС прокоментували можливу зустріч Трампа і Зеленського

Дата публікації: 17 вересня 2025 15:00
Тихий розкрив деталі потенційної зустрічі Трампа і Зеленського
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував можливу зустріч Президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Він зазначив, що наразі триває робота над потенційною зустріччю президентів США та України.

Про це Георгій Тихий заявив під час брифінгу у середу, 17 вересня, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Читайте також:

Тихий про потенційну зустріч Зеленського та Трампа

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що наразі Україна працює над можливою зустріччю Зеленського і Трампа в ООН.

Представник МЗС додав, що під час високого сегмента Генасамблеї ООН у Нью-Йорку створюються можливості для таких контактів.

"Це сигнал налаштованості на зустріч. Ми були б раді, якби вдалося організувати зустріч у Нью-Йорку наших лідерів. Кожну нагоду використовуємо для контактів президентів України й США. Якщо вдасться, то це буде важлива можливість обговорити ключові питання двосторонніх відносин і прийняти важливі рішення", — зауважив Тихий.

А також наголосив, що програма президента Зеленського під час Генасамблеї буде дуже насиченою. Зокрема, вона включатиме багато зустрічей як з американською стороною, так і з лідерами інших країн.

Нагадаємо, що нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що незабаром може відбутися зустріч Трампа та Зеленського.

Пізніше Президент США Дональд Трамп прокоментував потенційну зустріч із Зеленським, яка може відбутися найближчим часом в Нью-Йорку.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
