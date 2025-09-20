Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Головна Новини дня Зеленський зустрінеться з Трампом — названо місце та дату

Зеленський зустрінеться з Трампом — названо місце та дату

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 13:26
Зеленський летить до Трампа - зустріч відбудеться 22 вересня
Володимир Зеленський та Дональд Трампа. Фото: AP

Зустріч президента Україна Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа відбудеться наступного тижня у Нью-Йорку. Глава держави сподівається отримати підтвердження обіцяних гарантій безпеки.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського і Трампа — чого очікувати

Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, чи будуть гарантії безпеки від всіх партнерів такі, які потрібні Україні, а також щодо санкцій проти РФ.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем’єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку", — заявив президент.

Генасамблея ООН

Зустріч відбудеться на полях Генасамблеї ООН, яка запланована на понеділок, 22 вересня.

"Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, minerals deal. Це буде об’єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна також розраховує на проведення саміту по поверненню українських дітей, які були викрадені Росією. У ньому готові взяти участь 38 делегацій.

Також на Генасамблеї ООН буде Кримська платформа, Україна розраховує на участь приблизно 30 країн.

Нагадаємо, нещодавно Трамп анонсував гарні новини щодо війни в Україні.

Також під час пресконференції у Лондоні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін підвів його.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації