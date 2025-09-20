Зеленський летить до Трампа - зустріч відбудеться 22 вересня

Володимир Зеленський та Дональд Трампа. Фото: AP

Зустріч президента Україна Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа відбудеться наступного тижня у Нью-Йорку. Глава держави сподівається отримати підтвердження обіцяних гарантій безпеки.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, чи будуть гарантії безпеки від всіх партнерів такі, які потрібні Україні, а також щодо санкцій проти РФ.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем’єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку", — заявив президент.

Генасамблея ООН

Зустріч відбудеться на полях Генасамблеї ООН, яка запланована на понеділок, 22 вересня.

"Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, minerals deal. Це буде об’єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна також розраховує на проведення саміту по поверненню українських дітей, які були викрадені Росією. У ньому готові взяти участь 38 делегацій.

Також на Генасамблеї ООН буде Кримська платформа, Україна розраховує на участь приблизно 30 країн.

Нагадаємо, нещодавно Трамп анонсував гарні новини щодо війни в Україні.

Також під час пресконференції у Лондоні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін підвів його.