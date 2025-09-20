Видео
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Главная Новости дня Зеленский встретится с Трампом — названо место и дата

Зеленский встретится с Трампом — названо место и дата

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:26
Зеленский летит к Трампу - встреча состоится 22 сентября
Владимир Зеленский и Дональд Трампа. Фото: AP

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа состоится на следующей неделе в Нью-Йорке. Глава государства надеется получить подтверждение обещанных гарантий безопасности.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Встреча Зеленского и Трампа — чего ожидать

Президент пояснил, что во время встречи с Трампом хотел бы получить сигналы того, будут ли гарантии безопасности от всех партнеров такие, какие нужны Украине, а также относительно санкций против РФ.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и Генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча премьер-министра Великобритании с президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке", — заявил президент.

Генассамблея ООН

Встреча состоится на полях Генассамблеи ООН, которая запланирована на понедельник, 22 сентября.

"Будет большое количество двусторонних встреч. Бизнес, технологии, оборонка, minerals deal. Это будет объединено экономической большой встречей. Ну и встреча с президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина также рассчитывает на проведение саммита по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. В нем готовы принять участие 38 делегаций.

Также на Генассамблее ООН будет Крымская платформа, Украина рассчитывает на участие примерно 30 стран.

Напомним, недавно Трамп анонсировал хорошие новости относительно войны в Украине.

Также во время пресс-конференции в Лондоне Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин подвел его.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
