Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп анонсировал хорошие новости по "ситуации с Россией"

Трамп анонсировал хорошие новости по "ситуации с Россией"

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 21:33
Дональд Трамп намекнул на хорошие новости в ситуации с Россией
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намекнул на изменения в ситуации вокруг войны в Украине. Глава Белого дома анонсировал "хорошие новости".

Об этом американский президент заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 18 сентября.

Реклама
Читайте также:

Трамп сделал заявление

Во время пресс-конференции Трамп кратко ответил на вопрос о дальнейших действиях США относительно российской агрессии и урегулирования войны в Украине. Правда, вдаваться в подробности американский лидер не стал.

Реклама

"Относительно ситуации с Россией, надеюсь, скоро будем иметь для вас хорошие новости", — сказал президент США.

Отметим, что во время пресс-конференции в Лондоне Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин подвел его. Американский лидер разочарован, что после встречи на Аляске Россия только усилила агрессию.

Реклама

Кроме того, Трамп сделал заявление о войне в Украине и отметил, что "все будет сделано правильно", чтобы положить ей конец.

россия США Дональд Трамп война в Украине заявление
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации