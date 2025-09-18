Дональд Трамп намекнул на хорошие новости в ситуации с Россией

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намекнул на изменения в ситуации вокруг войны в Украине. Глава Белого дома анонсировал "хорошие новости".

Об этом американский президент заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 18 сентября.

Трамп сделал заявление

Во время пресс-конференции Трамп кратко ответил на вопрос о дальнейших действиях США относительно российской агрессии и урегулирования войны в Украине. Правда, вдаваться в подробности американский лидер не стал.

"Относительно ситуации с Россией, надеюсь, скоро будем иметь для вас хорошие новости", — сказал президент США.

Отметим, что во время пресс-конференции в Лондоне Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин подвел его. Американский лидер разочарован, что после встречи на Аляске Россия только усилила агрессию.

Кроме того, Трамп сделал заявление о войне в Украине и отметил, что "все будет сделано правильно", чтобы положить ей конец.