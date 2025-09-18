Завершение войны в Украине — Дональд Трамп сделал заявление

Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине
Американский президент Дональд Трамп сделал очередное заявление о завершении войны в Украине. Он подчеркнул, что боевые действия должны завершиться.
Об этом глава Белого дома сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 18 сентября.
Трамп окончание войны в Украине
Во время своей речи американский лидер напомнил, что Соединенным Штатами уже удалось "урегулировать" несколько длительных конфликтов между странами, поэтому и войну в Украине удастся завершить.
"Мы урегулировали семь войн, которые невозможно было уладить. Я считал, что самой легкой будет та, где я имел связи с Путиным, но он меня подвел. Как знаете, мы работаем над Израилем и Газой. Все, что там происходит, сложно, но это будет сделано правильно. И так же уладим войну между Россией и Украиной", — сказал Трамп.
Напомним, президент США также сделал заявление о потерях России в войне против Украины. По его словам, российский диктатор Владимир Путин убивает большое количество своих же граждан.
Кроме того, Дональд Трамп сказал, что Путин разочаровал и подвел его после их встречи.
