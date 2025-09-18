Відео
Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 19:32
Завершення війни в Україні — Дональд Трамп зробив заяву
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп зробив чергову заяву про завершення війни в Україні. Він наголосив, що бойові дії мають завершитися.

Про це очільник Білого дому сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 18 вересня.

Читайте також:

Трамп закінчення війни в Україні

Під час своєї промови американський лідер нагадав, що Сполученим Штатами вже вдалося "врегулювати" декілька тривалих конфліктів між країнами, тож і війну в Україні вдасться завершити.

"Ми врегулювали сім війн, які неможливо було владнати. Я вважав, що найлегшою буде та, де я мав зв'язки із Путіним, але він мене підвів. Як знаєте, ми працюємо над Ізраїлем та Газою. Все, що там відбувається, складно, але це буде зроблено правильно. І так само владнаємо війну між Росією та Україною", — сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США також зробив заяву про втрати Росії у війні протии України. За його словами, російський диктатор Володимир Путін вбиває велику кількість своїх же громадян.

Крім того, Дональд Трамп сказав, що Путін розчарував та підвів його після їхньої зустрічі.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
