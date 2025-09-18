Завершення війни в Україні — Дональд Трамп зробив заяву

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп зробив чергову заяву про завершення війни в Україні. Він наголосив, що бойові дії мають завершитися.

Про це очільник Білого дому сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 18 вересня.

Під час своєї промови американський лідер нагадав, що Сполученим Штатами вже вдалося "врегулювати" декілька тривалих конфліктів між країнами, тож і війну в Україні вдасться завершити.

"Ми врегулювали сім війн, які неможливо було владнати. Я вважав, що найлегшою буде та, де я мав зв'язки із Путіним, але він мене підвів. Як знаєте, ми працюємо над Ізраїлем та Газою. Все, що там відбувається, складно, але це буде зроблено правильно. І так само владнаємо війну між Росією та Україною", — сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США також зробив заяву про втрати Росії у війні протии України. За його словами, російський диктатор Володимир Путін вбиває велику кількість своїх же громадян.

Крім того, Дональд Трамп сказав, що Путін розчарував та підвів його після їхньої зустрічі.