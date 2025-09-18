Втрати Росії у війни з Україною — Трамп зробив заяву

Трамп зробив заяву про втрати Росії у війні проти України
Президент США Дональд Трамп висловився про втрати росіян у війні проти України. Очільник Білого дому зазначив, що втрати армії РФ перевищують втрати української сторони.
Про це американський лідер заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 18 вересня.
Трамп висловився про втрати РФ у війні
Президент США заявив, що був розчарований діями російського диктатора Володимира Путіна, які призводять до загибелі людей з обох сторін. Однак, за його словами, російські солдати гинуть у значно більшій кількості.
"Путін мене розчарував. Він вбиває багатьох, але втрачає ще більше. Чесно кажучи, росіяни гинуть частіше, ніж українці. Мені не подобається бачити смерті", — сказав Трамп.
Нагадаємо, під час пресконференції президент США також заявив, що Путін підвів його у питанні мирного урегулювання війни в Україні.
Крім того, стало відомо, що Білий дім затвердив новий пакет допомоги для України.
