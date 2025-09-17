Відео
Білий дім підтвердив нову допомогу для України, — ЗМІ

Білий дім підтвердив нову допомогу для України, — ЗМІ

Ua en ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 22:06
США підтвердили нову допомогу Україні за програмою PURL
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

У Білому домі підтвердили нову допомогу для України за програмою PURL. Йдеться про фінансування від союзників по НАТО. 

Про це повідомив високопосадовець адміністрації США на умовах анонімності для "Суспільного" у середу, 17 вересня.

Читайте також:

Допомога для України від США

Чиновник зазначив, що домовленість, яку у Білому домі назвали "історичною", відкриє союзникам НАТО можливість закуповувати озброєння зі США.

"Це принесе мільярди доларів для оборонної промисловості США та підтримає порядок денний президента Трампа, який спрямований на заохочення Європи до більшої відповідальності за власну оборону", — розповів він.

За його словами, Пентагон підтримав перший продаж озброєння у рамках політики "Америка понад усе" та зусиль, спрямованих на завершення війни.

Нагадаємо, 16 вересня у США схвалили перші дві поставки військової допомоги для України за новою програмою.

Згодом український лідер Володимир Зеленський підтвердив інформацію. У пакети увійдуть ракети до Patriot та HIMARS.

США Дональд Трамп військова допомога Україна Білий дім
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
