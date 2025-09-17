США подтвердили новую помощь Украине по программе PURL

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

В Белом доме подтвердили новую помощь для Украины по программе PURL. Речь идет о финансировании от союзников по НАТО.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации США на условиях анонимности для "Суспільного" в среду, 17 сентября.

Помощь для Украины от США

Чиновник отметил, что договоренность, которую в Белом доме назвали "исторической", откроет союзникам НАТО возможность закупать вооружение из США.

"Это принесет миллиарды долларов для оборонной промышленности США и поддержит повестку дня президента Трампа, которая направлена на поощрение Европы к большей ответственности за собственную оборону", — рассказал он.

По его словам, Пентагон поддержал первую продажу вооружения в рамках политики "Америка превыше всего" и усилий, направленных на завершение войны.

Напомним, 16 сентября в США одобрили первые две поставки военной помощи для Украины по новой программе.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил информацию. В пакеты войдут ракеты к Patriot и HIMARS.