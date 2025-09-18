Фото: CNN

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із дружиною Вікторією привітав президента США Дональда Трампа біля заміської резиденції прем’єра Чекерс. Це перша офіційна зустріч двох лідерів після попередніх переговорів у липні в Шотландії.

NOW: President Trump arrives at Chequers Estate to meet with UK Prime Minister Keir Starmer. pic.twitter.com/YZdesypjtN
September 18, 2025

Новина доповнюється ...