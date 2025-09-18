Трамп прибув на зустріч зі Стармером у Великій Британії — відео
Дата публікації: 18 вересня 2025 13:02
Фото: CNN
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із дружиною Вікторією привітав президента США Дональда Трампа біля заміської резиденції прем’єра Чекерс. Це перша офіційна зустріч двох лідерів після попередніх переговорів у липні в Шотландії.
