Трамп прибув на зустріч зі Стармером у Великій Британії — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 13:02
термінова
Фото: CNN

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із дружиною Вікторією привітав президента США Дональда Трампа біля заміської резиденції прем’єра Чекерс. Це перша офіційна зустріч двох лідерів після попередніх переговорів у липні в Шотландії.

Новина доповнюється ...

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
