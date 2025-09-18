Видео
Главная Новости дня Трамп прибыл на встречу со Стармером в Великобритании — видео

Трамп прибыл на встречу со Стармером в Великобритании — видео

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 13:02
Стармер встретил Трампа в Чекерси - что обсуждают лидеры
Встреча Трампа и Стармера. Фото: CNN

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с женой Викторией поприветствовал президента США Дональда Трампа возле загородной резиденции премьера Чекерс. Это первая официальная встреча двух лидеров после предыдущих переговоров в июле в Шотландии.

Об этом сообщило CNN.

Встреча Трампа и Стармера

Президент США Дональд Трамп прибыл на вертолете в Чекерс, официальную загородную резиденцию премьер-министра Великобритании в Бакингемшире. Кир Стармер и его жена Виктория лично встретили Трампа возле Чекерса. Встреча символизировала продолжение диалога между странами и стала еще одним этапом в развитии британско-американских отношений.

Последний раз Стармер с женой встречались с Трампом в июле в Великобритании для переговоров на поле для гольфа в Тернберри, Шотландия. Эта встреча является очередным испытанием мягкой силы Великобритании. Она призвана обсудить как двусторонние вопросы, так и глобальные вызовы. Лондон и Вашингтон традиционно координируют свои действия в сфере безопасности и экономики.

На двусторонней встрече Кира Сармера и Дональда Трампа ожидается обсуждение ряда вопросов, среди которых война России против Украины, конфликт Израиля в Газе и вопросы торговли. Первый день пребывания Трампа в Великобритании имел преимущественно церемониальный характер - он посетил государственный банкет и присоединился к королевской семье в Виндзорском замке.

Напомним, что Зеленский сообщил о подписании закона, которым ратифицировано 100-летнее Соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией.

Ранее мы также информировали, что самолет Трампа во время перелета в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским авиалайнером над Нью-Йорком.

Великобритания Дональд Трамп Великобритания Мелания Трамп Кир Стармер
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
