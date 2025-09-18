Трамп по пути в Британию мог погибнуть — его самолет едва не столкнулся с другим рейсом

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Самолет президента США Дональда Трампа по пути в Британию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком. Этот инцидент произошел во вторник, 16 сентября.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп мог погибнуть по пути в Британию

Как пишет агентство, пассажирский самолет Spirit Airlines слишком близко приблизился к гигантскому самолету Boeing 747, который переводил Трампа в Лондон, когда самолет пролетал через "знаменитое перегруженное небо Нью-Йорка".

По данным Bloomberg, на опасное сближение обратил внимание диспетчер. Когда он заметил, что высоты самолетов примерно одинаковы, а траектория сходилась, то отдал экипажу пассажирского самолета команду скорректировать курс во избежание столкновения.

