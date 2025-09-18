Видео
Главная Новости дня Трамп едва не погиб по пути в Британию, — Bloomberg

Трамп едва не погиб по пути в Британию, — Bloomberg

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 02:45
Трамп по пути в Британию мог погибнуть — его самолет едва не столкнулся с другим рейсом
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Самолет президента США Дональда Трампа по пути в Британию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком. Этот инцидент произошел во вторник, 16 сентября. 

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Трамп мог погибнуть по пути в Британию

Как пишет агентство, пассажирский самолет Spirit Airlines слишком близко приблизился к гигантскому самолету Boeing 747, который переводил Трампа в Лондон, когда самолет пролетал через "знаменитое перегруженное небо Нью-Йорка".

По данным Bloomberg, на опасное сближение обратил внимание диспетчер. Когда он заметил, что высоты самолетов примерно одинаковы, а траектория сходилась, то отдал экипажу пассажирского самолета команду скорректировать курс во избежание столкновения.

Напомним, что по прибытию Трампа в Британию, его встречали парадом, салютами и даже фото с Эпштейном. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

Также мы писали, что Трамп во время встречи с королем Чарльзом III несколько раз нарушил королевский этикет.

авиарейсы Дональд Трамп Нью-Йорк Великобритания президент самолеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
