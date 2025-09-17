Визит Трампа в Британию — как встречали президента

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп выходят из самолета после прибытия в Великобританию. Фото: Reuters

В среду, 17 сентября, Президент США Дональд Трамп официально начал свой визит в Великобританию. Король Чарльз и королевская семья устроили главе Белого дома торжественный прием в Виндзорском замке.

Об этом информирует Reuters.

Реклама

Читайте также:

Трампа и Меланию встречают по прибытии в лондонский аэропорт. Фото: Reuters

Визит Трампа в Британию — как встречали лидера США

Сегодня, 17 сентября, официально начался визит лидера США Дональда Трампа в Великобританию. Король Чарльз и королевская семья устроили президенту США торжественный прием в Виндзорском замке.

Для главы Белого дома приготовили парадный кортеж, артиллерийский салют, военный авиапарад и банкет. Британские власти отмечают, что это самый большой церемониальный прием для государственного визита в новейшей истории.

Однако не обошлось и без инцидентов. Накануне государственного визита Трампа в Британию активисты устроили протест — на стенах королевского замка показали видео, которое напоминает о скандальных связях президента США с финансистом-насильником Джеффри Эпштейном.

Издание Daily Mail пишет, что уровень угрозы во время визита Трампа оценивается как "очень высокий", поэтому в Виндзоре и Чекерсе существенно усилили меры безопасности.

Полиция на улицах Британии во время визита Трампа во время визита. Фото: Reuters

Запуск дронов во время визита Трампа в Британию

В Британии арестовали двух мужчин за запуск дронов во время визита Трампа.

По информации Daily Mail, полиция арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в запуске дрона над Виндзором накануне государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. За несколько часов до этого был задержан другой мужчина, и тоже из-за запуска дрона.

Полиция долины Темзы сообщила, что мужчина управлял дроном в деревне Датчет, недалеко от Виндзорского замка.

Это произошло через несколько часов после того, как другой 37-летний мужчина из Брентфорда также был арестован по подозрению в управлении дроном над Большим Виндзорским парком.

Ранее мы информировали, что королевская семья готовит особый прием для лидера США Дональда Трампа.

Также мы сообщали, что Великобритания готова подписать "новаторское технологическое соглашение" с США, касающееся, в частности, искусственного интеллекта.