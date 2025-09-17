Дональд и Мелания Трампы прибыли в Британию

Дональд и Мелания Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией Трамп прибыли с официальным визитом в Великобританию вечером, 16 сентября. Это их второй государственный визит в королевство.

Об этом сообщает Sky News.

Реклама

Читайте также:

Трамп уже в Британии

Президентский самолет Air Force One приземлился вечером 16 сентября в аэропорту Станстед, где его встречали новый министр иностранных дел Британии Иветт Купер, посол США Уоренн Стивенс и виконт Худ — придворный лорд, представляющий короля.

Как пишет издание, Трамп и Мелания проведут ночь в резиденции посла США и в Лондоне, в Риджентс-парке, перед поездкой завтра в Виндзор.

Уже завтра Дональд и Мелания Трампы вместе с королем Великобритании Карлом III, королевой Камиллой, а также наследником престола принцем Уильямом и его супругой принцессой Уэльской Кэтрин — примут участие в каретном шествии по поместью к Виндзорскому замку.

К ним присоединится Королевский конный полк, который будет выполнять роль почетного сопровождения короля, а также военнослужащие и три военных оркестра.

Напомним, на днях Reuters писало, что королевская семья готовит особый прием для главы Белого дома.

Также на днях в Министерстве науки, инноваций и технологий Великобритании заявили, что страна готова подписать с США "новаторское технологическое соглашение", которое касается в том числе искусственного интеллекта.