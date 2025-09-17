Дональд і Меланія Трампи прибули до Британії

Дональд і Меланія Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп прибули з офіційним візитом до Великої Британії ввечері, 16 вересня. Це їхній другий державний візит до королівства.

Про це повідомляє Sky News.

Трамп уже в Британії

Президентський літак Air Force One приземлився ввечері 16 вересня в аеропорту Станстед, де його зустрічали нова міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер, посол США Воренн Стівенс і віконт Худ — придворний лорд, який представляє короля.

Як пише видання, Трамп і Меланія проведуть ніч у резиденції посла США і в Лондоні, в Ріджентс-парку, перед поїздкою завтра до Віндзора.

Уже завтра Дональд і Меланія Трампи разом із королем Великої Британії Карлом III, королевою Каміллою, а також спадкоємцем престолу принцом Вільямом і його дружиною принцесою Уельською Кетрін — візьмуть участь у каретній ході по маєтку до Віндзорського замку.

До них приєднається Королівський кінний полк, який виконуватиме роль почесного супроводу короля, а також військовослужбовці та три військові оркестри.

Нагадаємо, днями Reuters писало, що королівська сім'я готує особливий прийом для глави Білого дому.

Також днями в Міністерстві науки, інновацій та технологій Великої Британії заявили, що країна готова підписати зі США "новаторську технологічну угоду", яка стосується, зокрема, штучного інтелекту.