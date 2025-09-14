Трамп та Стармер підпишуть угоду про штучний інтелект

Кір Стармер та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Велика Британія готова підписати "новаторську технологічну угоду" зі США, що стосується, зокрема, штучного інтелекту. Очікується, що угода надасть поштовх бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства науки, інновацій та технологій Великої Британії.

Про що буде угода

"Передові технології, такі як штучний інтелект та квантові обчислення, змінять наше життя", — йдеться у заяві міністра технологій Великої Британії Ліз Кендалл.

Зокрема, йдеться про вплив ШІ на нові способи лікування захворювань, а також покращення державних послуг.

Триденний візит Трампа до Великої Британії запланований на вівторок, 16 вересня. Його має супроводжувати делегація керівників США, до складу якої увійдуть керівники Nvidia Corp. та OpenAI.

Дженсен Хуанг з Nvidia і Сем Альтман з OpenAI під час візиту обіцяють підтримку інвестицій у британські центри обробки даних на мільярди доларів. Також свої інвестиції планує оголосити американський постачальник хмарних обчислювальних послуг CoreWeave.

Крім того, до 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 678 млн доларів) планує внести у британський ринок ЦОД компанія BlackRock.

