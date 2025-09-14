Відео
Трамп їде до Британії — яку революційну угоду готуються підписати

Трамп їде до Британії — яку революційну угоду готуються підписати

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 08:23
Трамп та Стармер підпишуть угоду про штучний інтелект
Кір Стармер та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Велика Британія готова підписати "новаторську технологічну угоду" зі США, що стосується, зокрема, штучного інтелекту. Очікується, що угода надасть поштовх бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства науки, інновацій та технологій Великої Британії.

Читайте також:

Про що буде угода

"Передові технології, такі як штучний інтелект та квантові обчислення, змінять наше життя", йдеться у заяві міністра технологій Великої Британії Ліз Кендалл.

Зокрема, йдеться про вплив ШІ на нові способи лікування захворювань, а також покращення державних послуг.

Триденний візит Трампа до Великої Британії запланований на вівторок, 16 вересня. Його має супроводжувати делегація керівників США, до складу якої увійдуть керівники Nvidia Corp. та OpenAI.

Дженсен Хуанг з Nvidia і Сем Альтман з OpenAI під час візиту обіцяють підтримку інвестицій у британські центри обробки даних на мільярди доларів. Також свої інвестиції планує оголосити американський постачальник хмарних обчислювальних послуг CoreWeave.

Крім того, до 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 678 млн доларів) планує внести у британський ринок ЦОД компанія BlackRock.

Нагадаємо, в Україні з’явився додаток зі штучним інтелектом та віртуальним помічником для швидкої підготовки до іспиту на отримання посвідчення водія. 

Також нещодавно ми писали, що ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко.

США Дональд Трамп штучний інтелект Велика Британія АЕК Кір Стармер
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
