Трамп и Стармер подпишут соглашение об искусственном интеллекте

Кир Стармер и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Великобритания готова подписать "новаторское технологическое соглашение" с США, касающееся, в частности, искусственного интеллекта. Ожидается, что соглашение даст толчок бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства науки, инноваций и технологий Великобритании.

О чем будет соглашение

"Передовые технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления, изменят нашу жизнь", — говорится в заявлении министра технологий Великобритании Лиз Кендалл.

В частности, речь идет о влиянии ИИ на новые способы лечения заболеваний, а также улучшение государственных услуг.

Трехдневный визит Трампа в Великобританию запланирован на вторник, 16 сентября. Его должна сопровождать делегация руководителей США, в состав которой войдут руководители Nvidia Corp. и OpenAI.

Дженсен Хуанг из Nvidia и Сэм Альтман из OpenAI во время визита обещают поддержку инвестиций в британские центры обработки данных на миллиарды долларов. Также свои инвестиции планирует объявить американский поставщик облачных вычислительных услуг CoreWeave.

Кроме того, до 500 миллионов фунтов стерлингов (около 678 млн долларов) планирует внести в британский рынок ЦОД компания BlackRock.

