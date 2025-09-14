Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп едет в Британию — какое соглашение готовятся подписать

Трамп едет в Британию — какое соглашение готовятся подписать

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 08:23
Трамп и Стармер подпишут соглашение об искусственном интеллекте
Кир Стармер и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Великобритания готова подписать "новаторское технологическое соглашение" с США, касающееся, в частности, искусственного интеллекта. Ожидается, что соглашение даст толчок бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства науки, инноваций и технологий Великобритании.

Реклама
Читайте также:

О чем будет соглашение

"Передовые технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления, изменят нашу жизнь", говорится в заявлении министра технологий Великобритании Лиз Кендалл.

В частности, речь идет о влиянии ИИ на новые способы лечения заболеваний, а также улучшение государственных услуг.

Трехдневный визит Трампа в Великобританию запланирован на вторник, 16 сентября. Его должна сопровождать делегация руководителей США, в состав которой войдут руководители Nvidia Corp. и OpenAI.

Дженсен Хуанг из Nvidia и Сэм Альтман из OpenAI во время визита обещают поддержку инвестиций в британские центры обработки данных на миллиарды долларов. Также свои инвестиции планирует объявить американский поставщик облачных вычислительных услуг CoreWeave.

Кроме того, до 500 миллионов фунтов стерлингов (около 678 млн долларов) планирует внести в британский рынок ЦОД компания BlackRock.

Напомним, в Украине появилось приложение с искусственным интеллектом и виртуальным помощником для быстрой подготовки к экзамену на получение водительского удостоверения.

Также недавно мы писали, что ИИ оживил самые популярные стихи Лины Костенко.

США Дональд Трамп искусственный интеллект Великобритания АЕК Кир Стармер
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации