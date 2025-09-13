Відео
Головна Новини дня Трамп відвідає Британію — королівська сім’я готується

Трамп відвідає Британію — королівська сім’я готується

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 12:21
Трамп знову поїде до Британії — що відомо
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп знову відвідає Велику Британію. Цього разу королівська сім'я готує особливий прийом для очільника Білого дому.

Про це інформує Reuters.

Читайте також:

Трамп вирушить до Британії — що відомо про візит

За даними Reuters, британська королівська сім'я готує особливий прийом для Дональда Трампа, зокрема задля зміцнення дипломатії.

Зазначається, що королівська родина готується прийняти Дональда Трампа з максимальною демонстрацією дипломатичного впливу. Історики зазначають, що монархія здатна налагодити контакт зі світовими лідерами так, як мало хто інший.

"Чи є у світі інший лідер, який має такий самий вплив на Дональда Трампа, як британський монарх?" — заявив історик і письменник Ентоні Селдон. Він наголосив на унікальній ролі монархії в міжнародній дипломатії. 

У виданні нагадали, що раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся за підтримкою до королівської сім'ї, щоб заручитися прихильністю Трампа щодо війни в Україні та торгових тарифів.

В Овальному кабінеті Білого дому він отримав лист від короля Чарльза з пропозицією про другий державний візит, що одразу викликало позитивні емоції президента.

"Хіба це не чудово? Він прекрасна людина, чудова людина", — сказав Трамп Стармеру. 

За інформацією Reuters, під час візиту Трампа і його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт. У програмі парад карет, державний банкет, проліт військової авіації та салют.

Британський уряд розраховує, що участь монархії допоможе зміцнити зв'язки з Вашингтоном в оборонній і торгівельній сфері.

На думку історика Селдона, візит Трампа — це можливість для монархії продемонструвати світові свою значущість і вплив на міжнародній арені.

Нещодавно стало відомо, коли лідер США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Путіним.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує посилити тиск на Путіна — мовиться про суттєвий удар по економіці Кремля.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
