Трамп хоче посилити правила надання прихистку

Сполучені Штати Америки планують на цьогорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН закликати інші країни обмежити права на надання прихистку. Ця пропозиція з'явилася з огляду на посилення імміграційної політики Трампа.

Про це інформує Вloomberg.

Трамп хоче жорсткіших правил надання прихистку у світі

Згідно із заявою Державного департаменту США, американські представники закликатимуть шукачів притулку подавати прохання про притулок у першій країні, через яку вони проїжджають. Це замість того, щоб мати право обирати, до якої країни переїхати.

У відомстві пояснюють, що нинішня система давно зловживається зловмисниками та економічними мігрантами, що спричинило глобальну міграційну кризу, посилило діяльність злочинних картелів та порушило суверенітет держав.

Майже 200 членів ООН мають власні закони щодо імміграції та притулку, і США є учасником численних міжнародних угод у цій сфері. Американська сторона закликає до координації та дотримання правил, які обмежують хаотичні переміщення шукачів притулку.

Зазначається, що цей крок відбувається на тлі жорсткої імміграційної політики Дональда Трампа у США, яка передбачає посилення арештів іммігрантів та скасування тимчасових гуманітарних програм.

Раніше ці програми дозволяли сотням тисяч людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та інших країн легально жити та працювати в США протягом багатьох років.

Нагадаємо, що у червні 2025 року Дональд Трамп наказав міграційній та митній правоохоронній службі розширити депортацію мігрантів.

