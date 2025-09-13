Видео
Трамп планирует ужесточить правила предоставления убежища в мире

Трамп планирует ужесточить правила предоставления убежища в мире

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 09:53
Трамп хочет ужесточить правила предоставления убежища
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки планируют на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвать другие страны ограничить права на предоставление убежища. Это предложение появилось ввиду ужесточения иммиграционной политики Трампа.

Об этом информирует Вloomberg.

Трамп хочет более жестких правил предоставления убежища в мире

Согласно заявлению Государственного департамента США, американские представители будут призывать искателей убежища подавать прошение об убежище в первой стране, через которую они проезжают. Это вместо того, чтобы иметь право выбирать, в какую страну переехать.

В ведомстве объясняют, что нынешняя система давно злоупотребляется злоумышленниками и экономическими мигрантами, что вызвало глобальный миграционный кризис, усилило деятельность преступных картелей и нарушило суверенитет государств.

Почти 200 членов ООН имеют собственные законы по иммиграции и убежища, и США являются участником многочисленных международных соглашений в этой сфере. Американская сторона призывает к координации и соблюдению правил, которые ограничивают хаотичные перемещения искателей убежища.

Отмечается, что этот шаг происходит на фоне жесткой иммиграционной политики Дональда Трампа в США, которая предусматривает усиление арестов иммигрантов и отмену временных гуманитарных программ.

Ранее эти программы позволяли сотням тысяч людей из Кубы, Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и других стран легально жить и работать в США в течение многих лет.

Напомним, что в июне 2025 года Дональд Трамп приказал миграционной и таможенной правоохранительной службе расширить депортацию мигрантов.

Ранее мы информировали, что Чехия хочет изменить правила пребывания украинских беженцев в стране.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
