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Трамп приказал расширить депортацию мигрантов — детали

16 июня 2025 09:13
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп активизировал депортацию в крупнейших городах США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп приказал миграционной и таможенной правоохранительной службе расширить депортацию мигрантов. Речь идет о крупнейших городах, включая Нью-Йорк и Чикаго.

Об этом пишет Bloomberg.

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Так, Трамп поручил федеральным чиновникам активизировать усилия по депортации мигрантов в крупнейших городах США, несмотря на протесты и судебные обжалования. В то же время его администрация стремится смягчить влияние жестких мер на ключевые сектора рабочей силы США.

"Этим сообщением о ПРАВДЕ офицерам ICE приказывается сделать все, что в их силах, для достижения очень важной цели — реализации крупнейшей в истории программы массовой депортации", — написал президент США в соцсетях.

В частности, под эти действия подпадут такие крупнейшие города, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. Ранее Трамп признал, что программа депортации повлияла на сельские общины, которые сильно пострадали от потери рабочих.

Тогда он заявил, что разработает изменения в политике, которые будут охватывать работников сельского хозяйства и гостиничной отрасли. В начале июня рабочая сила в США сократилась, в частности из-за наибольшего снижения количества иностранных рабочих с 2020 года.

Отметим, в Лос-Анджелесе и ряде других американских городов в выходные проходили протесты против Трампа.

Ранее он отправил военных Нацгвардии в Лос-Анджелес для разгона протестующих.

Также апелляционный суд США разрешил Трампу временно продолжить развертывание войск в Лос-Анджелесе, несмотря на предыдущее решение окружного суда о незаконности таких действий.

США Дональд Трамп мигранты депортация рабочие места
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