Суд підтримав Трампа в конфлікті з губернатором Каліфорнії

Поліцейський затримує жінку під час протесту в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Leah Millis

Апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу тимчасово продовжити розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі, попри попереднє рішення окружного суду, яке визнало такі дії незаконними. Рішення 9-го окружного апеляційного суду, ухвалене 12 червня, призупинило постанову судді з Сан-Франциско, який вимагав повернути контроль над гвардією губернатору Каліфорнії Ґевіну Ньюсому.

Про це йдеться у статті Reuters.

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Хоча апеляційне рішення не є остаточним, воно дозволяє президенту зберігати командування військовими формуваннями в місті до подальшого розгляду справи.

Зазначимо, що війська Нацгвардії були введені у Лос-Анджелес після того, як там виникли протести через посилення імміграційного контролю та масштабні рейди служби ICE.

Президент Трамп відреагував на ці події, розгорнувши війська Нацгвардії, а також оголосив про прибуття 700 морських піхотинців, які мають підтримати сили на місцях. Наразі війська охороняють центр, де відбуваються демонстрації, а також супроводжують співробітників ICE.

Трампа критикують за перевищення повноважень і тиск на мігрантів

Окружний суддя Чарльз Брейєр у своєму 36-сторінковому рішенні наголосив, що присутність військових лише загострює напруження з протестувальниками та позбавляє штат Каліфорнія можливості використати гвардію в інших напрямках. З ним погодилася і мер Лос-Анджелеса Карен Басс, яка закликала припинити рейди й висловила занепокоєння щодо економічних наслідків, адже іммігранти бояться виходити з дому.

Крім того, під час пресконференції з питань безпеки сталася сутичка: сенатора-демократа Алекса Паділлу затримали федеральні агенти, застосувавши фізичну силу прямо в залі. Інцидент додатково загострив політичну напруженість довкола дій Трампа, якого критикують за надмірне використання президентських повноважень і спробу підпорядкувати військо внутрішнім цілям.

Опитування Reuters/Ipsos показало, що американці розділилися в думках: 48% підтримують залучення армії для наведення порядку в разі насильства, 41% — проти. Апеляційний суд поки що ще не поставив крапку у цьому питанні, адже остаточне рішення ще попереду.

Нагадаємо, кілька днів тому ще в одному з міст США спалахнули протести мігрантів. Акція відбулася у густозаселеному районі мігрантів.

Своєю чергою, президент Дональд Трамп назвав рішення ввести війська Нацгвардії на протести правильним.