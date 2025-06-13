Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Суд дозволив Трампу залишити Нацгвардію в Лос-Анджелесі arrow

Суд дозволив Трампу залишити Нацгвардію в Лос-Анджелесі

13 червня 2025 12:30
Анастасія Постоєнко - Редактор
Суд підтримав Трампа в конфлікті з губернатором Каліфорнії
Поліцейський затримує жінку під час протесту в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Leah Millis
Анастасія Постоєнко - Редактор

Апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу тимчасово продовжити розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі, попри попереднє рішення окружного суду, яке визнало такі дії незаконними. Рішення 9-го окружного апеляційного суду, ухвалене 12 червня, призупинило постанову судді з Сан-Франциско, який вимагав повернути контроль над гвардією губернатору Каліфорнії Ґевіну Ньюсому.

Про це йдеться у статті Reuters.

Реклама
Читайте також:

Трамп може й надалі утримувати війська Нацгвардії США в Лос-Анджелесі

Хоча апеляційне рішення не є остаточним, воно дозволяє президенту зберігати командування військовими формуваннями в місті до подальшого розгляду справи. 

Зазначимо, що війська Нацгвардії були введені у Лос-Анджелес після того, як там виникли протести через посилення імміграційного контролю та масштабні рейди служби ICE.

Президент Трамп відреагував на ці події, розгорнувши війська Нацгвардії, а також оголосив про прибуття 700 морських піхотинців, які мають підтримати сили на місцях. Наразі війська охороняють центр, де відбуваються демонстрації, а також супроводжують співробітників ICE.

Трампа критикують за перевищення повноважень і тиск на мігрантів

Окружний суддя Чарльз Брейєр у своєму 36-сторінковому рішенні наголосив, що присутність військових лише загострює напруження з протестувальниками та позбавляє штат Каліфорнія можливості використати гвардію в інших напрямках. З ним погодилася і мер Лос-Анджелеса Карен Басс, яка закликала припинити рейди й висловила занепокоєння щодо економічних наслідків, адже іммігранти бояться виходити з дому.

Крім того, під час пресконференції з питань безпеки сталася сутичка: сенатора-демократа Алекса Паділлу затримали федеральні агенти, застосувавши фізичну силу прямо в залі. Інцидент додатково загострив політичну напруженість довкола дій Трампа, якого критикують за надмірне використання президентських повноважень і спробу підпорядкувати військо внутрішнім цілям.

Опитування Reuters/Ipsos показало, що американці розділилися в думках: 48% підтримують залучення армії для наведення порядку в разі насильства, 41% — проти. Апеляційний суд поки що ще не поставив крапку у цьому питанні, адже остаточне рішення ще попереду.

Нагадаємо, кілька днів тому ще в одному з міст США спалахнули протести мігрантів. Акція відбулася у густозаселеному районі мігрантів

Своєю чергою, президент Дональд Трамп назвав рішення ввести війська Нацгвардії на протести правильним. 

США Дональд Трамп протести Нацгвардія Лос-Анджелес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації