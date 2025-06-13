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Суд разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе

13 июня 2025 12:30
Анастасия Постоенко - Редактор
Суд поддержал Трампа в конфликте с губернатором Калифорнии
Полицейский задерживает женщину во время протеста в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/Leah Millis
Анастасия Постоенко - Редактор

Апелляционный суд США разрешил президенту Дональду Трампу временно продолжить развертывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, несмотря на предыдущее решение окружного суда, которое признало такие действия незаконными. Решение 9-го окружного апелляционного суда, принятое 12 июня, приостановило постановление судьи из Сан-Франциско, который требовал вернуть контроль над гвардией губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

Об этом говорится в статье Reuters.

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Хотя апелляционное решение не является окончательным, оно позволяет президенту сохранять командование военными формированиями в городе до дальнейшего рассмотрения дела.

Отметим, что войска Нацгвардии были введены в Лос-Анджелес после того, как там возникли протесты из-за усиления иммиграционного контроля и масштабных рейдов службы ICE.

Президент Трамп отреагировал на эти события, развернув войска Нацгвардии, а также объявил о прибытии 700 морских пехотинцев, которые должны поддержать силы на местах. Сейчас войска охраняют центр, где проходят демонстрации, а также сопровождают сотрудников ICE.

Трампа критикуют за превышение полномочий и давление на мигрантов

Окружной судья Чарльз Брейер в своем 36-страничном решении отметил, что присутствие военных лишь обостряет напряжение с протестующими и лишает штат Калифорния возможности использовать гвардию в других направлениях. С ним согласилась и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, которая призвала прекратить рейды и выразила обеспокоенность относительно экономических последствий, ведь иммигранты боятся выходить из дома.

Кроме того, во время пресс-конференции по вопросам безопасности произошла стычка: сенатора-демократа Алекса Падиллу задержали федеральные агенты, применив физическую силу прямо в зале. Инцидент дополнительно обострил политическую напряженность вокруг действий Трампа, которого критикуют за чрезмерное использование президентских полномочий и попытку подчинить войско внутренним целям.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что американцы разделились во мнениях: 48% поддерживают привлечение армии для наведения порядка в случае насилия, 41% — против. Апелляционный суд пока еще не поставил точку в данном вопросе, ведь окончательное решение еще впереди.

Напомним, несколько дней назад еще в одном из городов США вспыхнули протесты мигрантов. Акция состоялась в густозаселенном районе мигрантов.

В свою очередь президент Дональд Трамп назвал решение ввести войска Нацгвардии на протесты правильным.

США Дональд Трамп протесты Нацгвардия Лос-Анджелес
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