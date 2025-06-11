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У другому великому місті США спалахнули протести — відео

11 червня 2025 09:50
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Протести мігрантів у США — люди вийшли на вулиці у Вашингтоні
Протести у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

В одному з районів Вашингтона, де переважно проживають представники латиноамериканської громади, відбулася акція протесту проти діяльності імміграційної служби ICE та політики адміністрації президента Дональда Трампа в сфері імміграції.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця подій.

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Протести у Вашингтоні

Участь у мітингу взяли близько 100 осіб. Протестувальники вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з депортаціями, які, за їхніми словами, відбуваються з порушенням законних процедур.

Протести у Вашингтоні
Люди з плакатами. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук

Учасники акції наголосили, що виступають на захист тих, кого, на їхню думку, було незаконно видворено з країни, та заявили про намір проводити такі демонстрації щотижня до моменту змін в імміграційній політиці.

Протести у Вашингтоні
Чоловіки вийшли на протест. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук
Протести у Вашингтоні
У Вашингтоні протестують проти діяльності ICE. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук
Протести у Вашингтоні
Люди заполонили площу у Вашингтоні під час протесту. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук

Нагадаємо, 8 червня в Лос-Анджелесі розпочалися масові протести на тлі масштабних імміграційних рейдів. У відповідь президент Трамп розпорядився направити до міста дві тисячі бійців Національної гвардії для посилення контролю. А у центральній частині міста запровадили комендантську годину.

США Дональд Трамп протести мігранти Вашингтон Лос-Анджелес
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