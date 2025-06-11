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Протести у Лос-Анджелесі — запроваджено комендантську годину

11 червня 2025 08:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Протести у Лос-Анджелесі — у місті введено комендантську годину
Національна гвардія Каліфорнії та правоохоронці в центрі Лос-Анджелеса. Фото: The New York Times
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину в центральній частині міста. Причиною такого рішення стали масові заворушення, викликані протестами проти імміграційної політики президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBS News.

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Обмеження набули чинності 10 червня о 20:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом 11 червня) та діятимуть усю ніч. Комендантська година поширюється на зону площею близько 2,6 кв. км в центрі міста.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що внаслідок протестних акцій було пошкоджено десятки об’єктів інфраструктури, а також зафіксовано розграбування щонайменше 23 торгових точок. У зв’язку з цим міська влада посилила заходи безпеки.

"Якщо ви не живете і не працюєте в центрі Лос-Анджелеса, уникайте цього району. Правоохоронні органи заарештують осіб, які порушують комендантську годину, і вас буде притягнуто до відповідальності", — сказала Басс.

Також було закрито дев'ять станцій метро у центральній частині міста, на яку розповсюджується комендантська година.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Лос-Анджелес "був захоплений і окупований" нелегальними мігрантами й злочинцями, та пообіцяв вжити жорстких заходів.

А про те, чому в Лос-Анджелесі спалахнули протести — можна почитати у нашому матеріалі.

США заворушення протести комендантська година мігранти Лос-Анджелес
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