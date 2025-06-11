Протесты в Лос-Анджелесе - в городе введен комендантский час

Протесты в Лос-Анджелесе — введен комендантский час
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час в центральной части города. Причиной такого решения стали массовые беспорядки, вызванные протестами против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает CBS News.
Комендантский час в Лос-Анджелесе
Ограничения вступили в силу 10 июня в 20:00 по местному времени (06:00 по Киеву 11 июня) и будут действовать всю ночь. Комендантский час распространяется на зону площадью около 2,6 кв. км в центре города.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что в результате протестных акций были повреждены десятки объектов инфраструктуры, а также зафиксировано разграбление по меньшей мере 23 торговых точек. В связи с этим городские власти усилили меры безопасности.
"Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы арестуют лиц, нарушающих комендантский час, и вы будете привлечены к ответственности", — сказала Басс.
Также были закрыты девять станций метро в центральной части города, на которую распространяется комендантский час.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками, и пообещал принять жесткие меры.
А о том, почему в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты — можно почитать в нашем материале.
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