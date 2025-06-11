Протесты мигрантов в США — люди вышли на улицы в Вашингтоне

Во втором крупном городе США вспыхнули протесты — видео
В одном из районов Вашингтона, где преимущественно проживают представители латиноамериканской общины, состоялась акция протеста против деятельности иммиграционной службы ICE и политики администрации президента Дональда Трампа в сфере иммиграции.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий.
Протесты в Вашингтоне
Участие в митинге приняли около 100 человек. Протестующие вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с депортациями, которые, по их словам, происходят с нарушением законных процедур.
Участники акции подчеркнули, что выступают в защиту тех, кто, по их мнению, был незаконно выдворен из страны, и заявили о намерении проводить такие демонстрации еженедельно до момента изменений в иммиграционной политике.
Напомним, 8 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты на фоне масштабных иммиграционных рейдов. В ответ президент Трамп распорядился направить в город две тысячи бойцов Национальной гвардии для усиления контроля. А в центральной части города ввели комендантский час.
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