Протесты мигрантов в США — люди вышли на улицы в Вашингтоне

Протесты в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

В одном из районов Вашингтона, где преимущественно проживают представители латиноамериканской общины, состоялась акция протеста против деятельности иммиграционной службы ICE и политики администрации президента Дональда Трампа в сфере иммиграции.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий.

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Протесты в Вашингтоне

Участие в митинге приняли около 100 человек. Протестующие вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с депортациями, которые, по их словам, происходят с нарушением законных процедур.

Люди с плакатами. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

Участники акции подчеркнули, что выступают в защиту тех, кто, по их мнению, был незаконно выдворен из страны, и заявили о намерении проводить такие демонстрации еженедельно до момента изменений в иммиграционной политике.

Мужчины вышли на протест. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

В Вашингтоне протестуют против деятельности ICE. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

Люди заполонили площадь в Вашингтоне во время протеста. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

Напомним, 8 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты на фоне масштабных иммиграционных рейдов. В ответ президент Трамп распорядился направить в город две тысячи бойцов Национальной гвардии для усиления контроля. А в центральной части города ввели комендантский час.