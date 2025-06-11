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Во втором крупном городе США вспыхнули протесты — видео

11 июня 2025 09:50
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Протесты мигрантов в США — люди вышли на улицы в Вашингтоне
Протесты в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В одном из районов Вашингтона, где преимущественно проживают представители латиноамериканской общины, состоялась акция протеста против деятельности иммиграционной службы ICE и политики администрации президента Дональда Трампа в сфере иммиграции.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий.

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Протесты в Вашингтоне

Участие в митинге приняли около 100 человек. Протестующие вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с депортациями, которые, по их словам, происходят с нарушением законных процедур.

Протести у Вашингтоні
Люди с плакатами. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

Участники акции подчеркнули, что выступают в защиту тех, кто, по их мнению, был незаконно выдворен из страны, и заявили о намерении проводить такие демонстрации еженедельно до момента изменений в иммиграционной политике.

Протести у Вашингтоні
Мужчины вышли на протест. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук
Протести у Вашингтоні
В Вашингтоне протестуют против деятельности ICE. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук
Протести у Вашингтоні
Люди заполонили площадь в Вашингтоне во время протеста. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

Напомним, 8 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты на фоне масштабных иммиграционных рейдов. В ответ президент Трамп распорядился направить в город две тысячи бойцов Национальной гвардии для усиления контроля. А в центральной части города ввели комендантский час.

США Дональд Трамп протесты мигранты Вашингтон Лос-Анджелес
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