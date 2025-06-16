Трамп активізував депортацію у найбільших містах США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп наказав міграційній та митній правоохоронній службі розширити депортацію мігрантів. Йдеться про найбільші міста, включно з Нью-Йорком і Чикаго.

Про це пише Bloomberg.

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Так, Трамп доручив федеральним чиновникам активізувати зусилля з депортації мігрантів у найбільших містах США, попри протести та судові оскарження. Водночас його адміністрація прагне пом'якшити вплив жорстких заходів на ключові сектори робочої сили США.

"Цим повідомленням про ПРАВДУ офіцерам ICE наказується зробити все, що в їхніх силах, для досягнення дуже важливої мети — реалізації найбільшої в історії програми масової депортації", — написав президент США у соцмережах.

Зокрема, під ці дії підпадуть такі найбільші міста, як Лос-Анджелес, Чикаго та Нью-Йорк. Раніше Трамп визнав, що програма депортації вплинула на сільські громади, які сильно постраждали від втрати робітників.

Тоді він заявив, що розробить зміни в політиці, які охоплюватимуть працівників сільського господарства та готельної галузі. На початку червня робоча сила у США скоротилася, зокрема через найбільше зниження кількості іноземних робітників з 2020 року.

Зазначимо, у Лос-Анджелесі та низці інших американських міст на вихідних відбувалися протести проти Трампа.

Раніше він відправив військових Нацгвардії до Лос-Анджелеса для розгону протестувальників.

Також апеляційний суд США дозволив Трампу тимчасово продовжити розгортання війська в Лос-Анджелесі, попри попереднє рішення окружного суду щодо незаконності таких дій.