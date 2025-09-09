Видео
Убийство беженки из Украины в США — Трамп назвал виновных

Убийство беженки из Украины в США — Трамп назвал виновных

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 22:12
Убийство Ирины Заруцкой в США - Трамп назвал виновных
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виновными в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в США являются демократы. А точнее их политика.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в видео, которое записал в Овальном кабинете.

Заявление Трампа относительно убийства Ирины Заруцкой

"Ее убил сумасшедший монстр, который свободно разгуливал после 14 предыдущих арестов. Мы не можем позволить преступным элементам и в дальнейшем распространять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны ответить силой и решимостью. Мы должны быть жестокими, как и они. Это единственная вещь, которую они понимают", — заявил он.

Трамп возложил ответственность за смерть девушки на демократов. По его словам, именно политика демократов позволила этому произойти.

Также президент призвал к усилению мер безопасности в других городах по примеру Вашингтона, улицы которого теперь патрулирует американская нацгвардия.

Напомним, убийство произошло вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. Девушка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте. Пока полиция не раскрыла мотивы нападения, а расследование продолжается.

Трамп пообещал "довести дело до конца".

США убийство Дональд Трамп беженцы Демократическая партия украинка
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
