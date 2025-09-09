Убийство Ирины Заруцкой в США - Трамп назвал виновных

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виновными в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в США являются демократы. А точнее их политика.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в видео, которое записал в Овальном кабинете.

Президент Дональд Дж. Трамп осуждает бессмысленные преступления в городах, управляемых демократами, и ужасное убийство молодой женщины в Шарлотте безумным преступным монстром.



"Пришло время остановить это безумие. Народ нашей страны должен настаивать на защите, безопасности, LAW & ORDER." pic.twitter.com/eUD5KuTufC - The White House (@WhiteHouse) September 9, 2025

Заявление Трампа относительно убийства Ирины Заруцкой

"Ее убил сумасшедший монстр, который свободно разгуливал после 14 предыдущих арестов. Мы не можем позволить преступным элементам и в дальнейшем распространять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны ответить силой и решимостью. Мы должны быть жестокими, как и они. Это единственная вещь, которую они понимают", — заявил он.

Трамп возложил ответственность за смерть девушки на демократов. По его словам, именно политика демократов позволила этому произойти.

Также президент призвал к усилению мер безопасности в других городах по примеру Вашингтона, улицы которого теперь патрулирует американская нацгвардия.

Напомним, убийство произошло вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. Девушка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте. Пока полиция не раскрыла мотивы нападения, а расследование продолжается.

Трамп пообещал " довести дело до конца".