Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Убийство беженки из Украины в США — резкая реакция Трампа

Убийство беженки из Украины в США — резкая реакция Трампа

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:33
Убийство Ирины Заруцкой в США - Трамп отреагировал
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте. Он рассказал, что пересмотрел видео убийства.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Музее Библии в Вашингтоне.

Реклама
Читайте также:

Заявление Трампа

Глава США заявил, что его администрация не потерпит насильственных преступлений, пообещав "довести дело до конца".

"Я дарю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую зарезал сумасшедший  сумасшедший  пока она просто сидела там. Есть злые люди. Мы должны быть в состоянии с этим справиться. Если мы с этим не справимся, у нас не будет страны", — сказал он.

Напомним, убийство произошло вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. Девушка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте. Пока полиция не раскрыла мотивы нападения, а расследование продолжается.

В украинском МИД заявили, что дело находится на контроле дипломатического учреждения.

США убийство Дональд Трамп беженцы украинка
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации