Убийство Ирины Заруцкой в США - Трамп отреагировал

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте. Он рассказал, что пересмотрел видео убийства.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Музее Библии в Вашингтоне.

Реклама

Читайте также:

Заявление Трампа

Глава США заявил, что его администрация не потерпит насильственных преступлений, пообещав "довести дело до конца".

"Я дарю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую зарезал сумасшедший — сумасшедший — пока она просто сидела там. Есть злые люди. Мы должны быть в состоянии с этим справиться. Если мы с этим не справимся, у нас не будет страны", — сказал он.

Напомним, убийство произошло вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. Девушка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте. Пока полиция не раскрыла мотивы нападения, а расследование продолжается.

В украинском МИД заявили, что дело находится на контроле дипломатического учреждения.