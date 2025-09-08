Вбивство Ірини Заруцької в США - Трамп відреагував

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп засудив вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в Шарлотті. Він розповів, що передивився відео вбивства.

Про це Трамп заявив під час виступу в Музеї Біблії у Вашингтоні.

Заява Трампа

Очільник США заявив, що його адміністрація не потерпить насильницьких злочинів, пообіцявши "довести справу до кінця".

"Я дарую свою любов і надію родині молодої жінки, яку зарізав божевільний — божевільний — поки вона просто сиділа там. Є злі люди. Ми повинні бути в змозі з цим впоратися. Якщо ми з цим не впораємося, у нас не буде країни", — сказав він.

Нагадаємо, вбивство сталося ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. Дівчина отримала численні ножові поранення і померла на місці. Поки що поліція не розкрила мотиви нападу, а розслідування триває.

В українському МЗС заявили, що справа перебуває на контролі дипломатичної установи.