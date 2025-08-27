Відео
Головна Новини дня Вбивство української біженки в США — у МЗС відреагували

Вбивство української біженки в США — у МЗС відреагували

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 13:57
Вбивство Ірини Заруцької у США - що відомо
Чоловік з ножем. Фото: istockphoto.com

Міністерство закордонних справ України підтвержило вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької у США. Дівчина загинула від нападу на залізничній станції в Північній Кароліні.

Про це передає "УП. Життя".

Читайте також:

Реакція МЗС

"Посольство України в США перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, який проводить розслідування справи, а також матір’ю загиблої громадянки України. Справа перебуває на контролі дипломатичної установи", — заявиди у відомстві.

Також у МЗС додали, що після надання медичної допомоги нападника мають узяти під варту.

Зідно з судовими записами, бездомний 34-річний Декарлос Браун, якого підозрюють у вбивстві, має тривале кримінальне минуле — з 2011 року його неодноразово затримували за крадіжки, розбій із використанням зброї та погрози.

Що відомо про вбивство?

Нагадаємо, трагедія сталася ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. Дівчина отримала численні ножові поранення і померла на місці.

Поки що поліція не розкрила мотиви нападу, а розслідування триває.

Також раніше ми писали, що 27-річну біженку з України вбили у Німеччині, а її місячне немовля та мати зникли.

США вбивство МЗС біженці українка
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
