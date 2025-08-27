Убийство Ирины Заруцкой в США - что известно

Мужчина с ножом. Фото: istockphoto.com

Министерство иностранных дел Украины подтвердило убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в США. Девушка погибла от нападения на железнодорожной станции в Северной Каролине.

Об этом передает "УП. Життя".

Реакция МИД

"Посольство Украины в США находится на постоянном контакте с компетентными органами, детективом полиции, который проводит расследование дела, а также матерью погибшей гражданки Украины. Дело находится на контроле дипломатического учреждения", — заявили в ведомстве.

Также в МИД добавили, что после оказания медицинской помощи нападающего должны взять под стражу.

Согласно судебным записям, бездомный 34-летний Декарлос Браун, которого подозревают в убийстве, имеет длительное криминальное прошлое — с 2011 года его неоднократно задерживали за кражи, разбой с использованием оружия и угрозы.

Что известно об убийстве?

Напомним, трагедия произошла вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. Девушка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.

Пока что полиция не раскрыла мотивы нападения, а расследование продолжается.

