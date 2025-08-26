Відео
Головна Новини дня У США напали на біженку з України — дівчина загинула на місці

У США напали на біженку з України — дівчина загинула на місці

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 17:14
У США вбили біженку з України — деталі справи
Поліція США. Фото ілюстративне: Pixabay

У п’ятницю, 22 серпня, у Північній Кароліні трагічно обірвалося життя української біженки Ірини Заруцької. Їй було 23 роки.

Про це повідомляє видання New York Post.

Читайте також:

Деталі справи

Дівчина отримала смертельні ножові поранення на зупинці швидкісного трамвая Lynx Blue Line у районі Саут-Енд у Шарлотті.

У США напали на біженку з України — дівчина загинула на місці - фото 1
Ірина Заруцька. Фото: GoFundMe

Підозрюваним у вбивстві став 34-річний Декарлос Браун. За даними поліції, чоловік також отримав поранення та перебуває у лікарні. Після виписки йому буде висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеня.

У США напали на біженку з України — дівчина загинула на місці - фото 2
Підозрюваний Декарлос Браун. Фото: New York Post

Раніше Браун уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, пограбування з використанням зброї та загрози життю, а також відбував покарання за тяжкі злочини.

Ірина Заруцька нещодавно приїхала до США, рятуючись від війни в Україні та сподіваючись на новий початок. На її підтримку створили сторінку на GoFundMe, щоб допомогти родині дівчини пережити цю трагедію.

"На жаль, її життя обірвалося занадто рано… Це невідновна втрата для її сім’ї", — йдеться у повідомленні.

За словами очевидців і місцевих ЗМІ, місце трагедії було оточене поліцейською стрічкою, а на платформі й поруч із поїздом працювали правоохоронці. Поки що поліція не розкрила мотиви нападу, а розслідування триває.

Нагадаємо, що у німецькому місті Росток вбили 46-річного українця. Він помер від важких травм. Інцидент стався у притулку для біженців.

Крім того, у Німеччини вбили 27-річну біженку з України, а її місячне немовля та мати зникли. Вона декілька днів перебувала у розшуку. 

США вбивство напад біженці злочин
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
