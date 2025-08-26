У США вбили біженку з України — деталі справи

Поліція США. Фото ілюстративне: Pixabay

У п’ятницю, 22 серпня, у Північній Кароліні трагічно обірвалося життя української біженки Ірини Заруцької. Їй було 23 роки.

Про це повідомляє видання New York Post.

Деталі справи

Дівчина отримала смертельні ножові поранення на зупинці швидкісного трамвая Lynx Blue Line у районі Саут-Енд у Шарлотті.

Ірина Заруцька. Фото: GoFundMe

Підозрюваним у вбивстві став 34-річний Декарлос Браун. За даними поліції, чоловік також отримав поранення та перебуває у лікарні. Після виписки йому буде висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Підозрюваний Декарлос Браун. Фото: New York Post

Раніше Браун уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, пограбування з використанням зброї та загрози життю, а також відбував покарання за тяжкі злочини.

Ірина Заруцька нещодавно приїхала до США, рятуючись від війни в Україні та сподіваючись на новий початок. На її підтримку створили сторінку на GoFundMe, щоб допомогти родині дівчини пережити цю трагедію.

"На жаль, її життя обірвалося занадто рано… Це невідновна втрата для її сім’ї", — йдеться у повідомленні.

За словами очевидців і місцевих ЗМІ, місце трагедії було оточене поліцейською стрічкою, а на платформі й поруч із поїздом працювали правоохоронці. Поки що поліція не розкрила мотиви нападу, а розслідування триває.

