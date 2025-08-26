В США убили беженку из Украины - детали дела

Полиция США. Фото иллюстративное: Pixabay

В пятницу, 22 августа, в Северной Каролине трагически оборвалась жизнь украинской беженки Ирины Заруцкой. Ей было 23 года.

Об этом сообщает издание New York Post.

Детали дела

Девушка получила смертельные ножевые ранения на остановке скоростного трамвая Lynx Blue Line в районе Саут-Энд в Шарлотте.

Ирина Заруцкая. Фото: GoFundMe

Подозреваемым в убийстве стал 34-летний Декарлос Браун. По данным полиции, мужчина также получил ранения и находится в больнице. После выписки ему будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Подозреваемый Декарлос Браун. Фото: New York Post

Ранее Браун уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, ограбления с использованием оружия и угрозы жизни, а также отбывал наказание за тяжкие преступления.

Ирина Заруцкая недавно приехала в США, спасаясь от войны в Украине и надеясь на новое начало. В ее поддержку создали страницу на GoFundMe, чтобы помочь семье девушки пережить эту трагедию.

"К сожалению, ее жизнь оборвалась слишком рано... Это невосполнимая потеря для ее семьи", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев и местных СМИ, место трагедии было окружено полицейской лентой, а на платформе и рядом с поездом работали правоохранители. Пока полиция не раскрыла мотивы нападения, а расследование продолжается.

Напомним, что в немецком городе Росток убили 46-летнего украинца. Он скончался от тяжелых травм. Инцидент произошел в приюте для беженцев.

Кроме того, в Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, а ее месячный младенец и мать исчезли. Она несколько дней находилась в розыске.