Главная Новости дня В США напали на беженку из Украины — девушка погибла на месте

В США напали на беженку из Украины — девушка погибла на месте

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 17:14
В США убили беженку из Украины - детали дела
Полиция США. Фото иллюстративное: Pixabay

В пятницу, 22 августа, в Северной Каролине трагически оборвалась жизнь украинской беженки Ирины Заруцкой. Ей было 23 года.

Об этом сообщает издание New York Post.

Читайте также:

Детали дела

Девушка получила смертельные ножевые ранения на остановке скоростного трамвая Lynx Blue Line в районе Саут-Энд в Шарлотте.

У США напали на біженку з України — дівчина загинула на місці - фото 1
Ирина Заруцкая. Фото: GoFundMe

Подозреваемым в убийстве стал 34-летний Декарлос Браун. По данным полиции, мужчина также получил ранения и находится в больнице. После выписки ему будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

У США напали на біженку з України — дівчина загинула на місці - фото 2
Подозреваемый Декарлос Браун. Фото: New York Post

Ранее Браун уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, ограбления с использованием оружия и угрозы жизни, а также отбывал наказание за тяжкие преступления.

Ирина Заруцкая недавно приехала в США, спасаясь от войны в Украине и надеясь на новое начало. В ее поддержку создали страницу на GoFundMe, чтобы помочь семье девушки пережить эту трагедию.

"К сожалению, ее жизнь оборвалась слишком рано... Это невосполнимая потеря для ее семьи", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев и местных СМИ, место трагедии было окружено полицейской лентой, а на платформе и рядом с поездом работали правоохранители. Пока полиция не раскрыла мотивы нападения, а расследование продолжается.

Напомним, что в немецком городе Росток убили 46-летнего украинца. Он скончался от тяжелых травм. Инцидент произошел в приюте для беженцев.

Кроме того, в Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, а ее месячный младенец и мать исчезли. Она несколько дней находилась в розыске.

США убийство нападение беженцы преступление
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
