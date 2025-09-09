Вбивство Ірини Заруцької у США — Трамп назвав винних

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Винними у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в США є демократи. А точніше їхня політика.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у відео, яке записав в Овальному кабінеті.

President Donald J. Trump denounces senseless crime in Democrat-run cities & the horrific murder of a young woman in Charlotte by a deranged criminal monster.



"It's time to stop this madness. The people of our country need to insist on protection, safety, LAW & ORDER." pic.twitter.com/eUD5KuTufC — The White House (@WhiteHouse) September 9, 2025

Заява Трампа щодо вбивства Ірини Заруцької

"Її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів. Ми не можемо дозволити злочинним елементам і надалі поширювати руйнування та смерть по всій нашій країні. Ми повинні відповісти силою та рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдина річ, яку вони розуміють", — заявив він.

Трамп поклав відповідальність за смерть дівчини на демократів. За його словами, саме політика демократів дозволила цьому статися.

Також президент закликав до посилення заходів безпеки в інших містах за прикладом Вашингтона, вулиці якого тепер патрулює американська нацгвардія.

Нагадаємо, вбивство сталося ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. Дівчина отримала численні ножові поранення і померла на місці. Поки що поліція не розкрила мотиви нападу, а розслідування триває.

Трамп пообіцяв " довести справу до кінця".