Трамп посетит Британию — королевская семья готовится к визиту

Дата публикации 13 сентября 2025 12:21
Трамп снова поедет в Британию — что известно
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп снова посетит Великобританию. На этот раз королевская семья готовит особый прием для главы Белого дома.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Трамп отправится в Британию — что известно о визите

По данным Reuters, британская королевская семья готовит особый прием для Дональда Трампа, в частности для укрепления дипломатии.

Отмечается, что королевская семья готовится принять Дональда Трампа с максимальной демонстрацией дипломатического влияния. Историки отмечают, что монархия способна наладить контакт с мировыми лидерами так, как мало кто другой.

"Есть ли в мире другой лидер, который имеет такое же влияние на Дональда Трампа, как британский монарх?" — заявил историк и писатель Энтони Селдон. Он отметил уникальную роль монархии в международной дипломатии.

В издании напомнили, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился за поддержкой к королевской семье, чтобы заручиться поддержкой Трампа по войне в Украине и торговым тарифам.

В Овальном кабинете Белого дома он получил письмо от короля Чарльза с предложением о втором государственном визите, что сразу вызвало положительные эмоции президента.

"Разве это не замечательно? Он прекрасный человек, замечательный человек", — сказал Трамп Стармеру.

По информации Reuters, во время визита Трампа и его жену Меланию встретят принц Уильям и герцогиня Кейт. В программе — парад карет, государственный банкет, пролет военной авиации и салют.

Британское правительство рассчитывает, что участие монархии поможет укрепить связи с Вашингтоном в оборонной и торговой сфере.

По мнению историка Селдона, визит Трампа — это возможность для монархии продемонстрировать миру свою значимость и влияние на международной арене.

Недавно стало известно, когда лидер США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует усилить давление на Путина — говорится о существенном ударе по экономике Кремля.

США Дональд Трамп королевская семья Великобритания визит
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
