Трамп снова поедет в Британию — что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп снова посетит Великобританию. На этот раз королевская семья готовит особый прием для главы Белого дома.

Об этом информирует Reuters.

По данным Reuters, британская королевская семья готовит особый прием для Дональда Трампа, в частности для укрепления дипломатии.

Отмечается, что королевская семья готовится принять Дональда Трампа с максимальной демонстрацией дипломатического влияния. Историки отмечают, что монархия способна наладить контакт с мировыми лидерами так, как мало кто другой.

"Есть ли в мире другой лидер, который имеет такое же влияние на Дональда Трампа, как британский монарх?" — заявил историк и писатель Энтони Селдон. Он отметил уникальную роль монархии в международной дипломатии.

В издании напомнили, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился за поддержкой к королевской семье, чтобы заручиться поддержкой Трампа по войне в Украине и торговым тарифам.

В Овальном кабинете Белого дома он получил письмо от короля Чарльза с предложением о втором государственном визите, что сразу вызвало положительные эмоции президента.

"Разве это не замечательно? Он прекрасный человек, замечательный человек", — сказал Трамп Стармеру.

По информации Reuters, во время визита Трампа и его жену Меланию встретят принц Уильям и герцогиня Кейт. В программе — парад карет, государственный банкет, пролет военной авиации и салют.

Британское правительство рассчитывает, что участие монархии поможет укрепить связи с Вашингтоном в оборонной и торговой сфере.

По мнению историка Селдона, визит Трампа — это возможность для монархии продемонстрировать миру свою значимость и влияние на международной арене.

