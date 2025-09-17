Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Парад, салюти й фото з Епштейном — як Британія зустрічала Трампа

Парад, салюти й фото з Епштейном — як Британія зустрічала Трампа

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:02
Візит Трампа до Британії — як зустрічали президента
Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп виходять з літака після прибуття до Великої Британії. Фото: Reuters

У середу, 17 вересня, Президент США Дональд Трамп офіційно розпочав свій візит до Великої Британії. Король Чарльз і королівська сім'я влаштували очільнику Білого дому урочистий прийом у Віндзорському замку.

Про це інформує Reuters.

Трамп Британія
Трампа та Меланію зустрічають після прибуття до лондонського аеропорту. Фото: Reuters

Візит Трампа до Британії — як зустрічали лідера США

Сьогодні, 17 вересня, офіційно розпочався візит лідера США Дональда Трампа до Великої Британії. Король Чарльз і королівська сім'я влаштували президенту США урочистий прийом у Віндзорському замку.

Для глави Білого дому приготували парадний кортеж, артилерійський салют, військовий авіапарад і банкет. Британська влада зазначає, що це найбільший церемоніальний прийом для державного візиту в новітній історії.

Однак не минулося й без інцидентів. Напередодні державного візиту Трампа до Британії активісти влаштували протест — на стінах королівського замку показали відео, яке нагадує про скандальні зв’язки президента США з фінансистом-ґвалтівником Джеффрі Епштейном.

Видання Daily Mail пише, що рівень загрози під час візиту Трампа оцінюється як "дуже високий", тому у Віндзорі та Чекерсі суттєво посилили заходи безпеки.

Трамп Британія
Поліція на вулицях Британії під час візиту Трампа. Фото: Reuters

Запуск дронів під час візиту Трампа до Британії

У Британії заарештували двох чоловіків за запуск дронів під час візиту Трампа.

За інформацією Daily Mail, поліція заарештувала 37-річного чоловіка за підозрою у запуски дрона над Віндзором напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії. За кілька годин до цього був затриманий інший чоловік, і теж через запуск дрона.

Поліція долини Темзи повідомила, що чоловік керував дроном у селі Датчет, неподалік Віндзорського замку. 

Це сталося за кілька годин після того, як іншого 37-річного чоловіка з Брентфорда також було заарештовано за підозрою в управлінні дроном над Великим Віндзорським парком.

Раніше ми інформували, що королівська сім'я готує особливий прийом для лідера США Дональда Трампа.

Також ми повідомляли, що Велика Британія готова підписати "новаторську технологічну угоду" зі США, що стосується, зокрема, штучного інтелекту.

Дональд Трамп політики королівська родина Велика Британія Меланія Трамп візит
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
