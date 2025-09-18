Трамп дорогою до Британії міг загинути — його літак ледь не зіткнувся з іншим рейсом

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Літак президента США Дональда Трампа на шляху до Британії ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком. Цей інцидент стався у вівторок, 16 вересня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп міг загинути дорогою до Британії

Як пише агентство, пасажирський літак Spirit Airlines надто близько наблизився до гігантського літака Boeing 747, який переводив Трампа до Лондона, коли літак пролітав через "знамените перевантажене небо Нью-Йорка".

За даними Bloomberg, на небезпечне зближення звернув увагу диспетчер. Коли він помітив, що висоти літаків приблизно однакові, а траєкторія сходилася, то віддав екіпажу пасажирського літака команду скоригувати курс, щоб уникнути зіткнення.

Нагадаємо, що після прибуття Трампа до Британії, його зустрічали парадом, салютами і навіть фото з Епштейном. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Також ми писали, що Трамп під час зустрічі з королем Чарльзом III кілька разів порушив королівський етикет.