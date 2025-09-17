Відео
Головна Новини дня Трамп у Британії неодноразово порушив королівський етикет

Трамп у Британії неодноразово порушив королівський етикет

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 23:58
Трамп порушив королівський етикет під час зустрічі з Чарльзом III
Чарльз III і Дональд Трамп. Фото: x.com/whitehouse

Президент США Дональд Трамп у середу, 17 вересня, перебуває з візитом у Великій Британії та проводить зустріч з британським королем Чарьзом III. Під час зустрічі американський лідер декілька разів порушив королівський етикет.

Про це повідомляє Telegram Donald Trump українською.

Читайте також:

Що не так зробив Трамп

Зокрема, на початку зустрічі президент США не схилив голову перед монархом, а натомість потиснув йому руку та продовжив тримати руку на плечі Чарльза III, що забороняє королівський протокол.

Пізніше, коли Трамп та Чарльз III оглядали почесну варту біля Віндзорського замку, глава Білого дому йшов попереду монарха, розмовляючи з гвардійцем. Як відомо, у королівському порядку старшинства ніхто не перевищує Чарльза, тому ніхто не ходить попереду нього.

Крім того, Трамп дозволив собі похлопати короля по плечу, що не є нормою етичної поведінки з монархом.

Відзначилась у порушеннях і перша леді США Меланія Трамп. Вона не зробила реверанс ні принцесі Кейт, ні королеві Каміллі.

Проте варто зазначити інформацію, яку опубліковано на сайті королівської родини Великої Британії. Там вказано, що під час зустрічей з королем чи королевою - жорсткі обов'язкові правила поведінки відсутні.

Нагадаємо, що Британія зустріла Трампа парадом, салютами і навіть фото з Епштейном. Детальніше читайте за цим посиланням.

Також ми окремо інформували про зустріч Трампа з Чарльзом ІІІ, зокрема, що відбувається.

