Трамп порушив королівський етикет під час зустрічі з Чарльзом III

Президент США Дональд Трамп у середу, 17 вересня, перебуває з візитом у Великій Британії та проводить зустріч з британським королем Чарьзом III. Під час зустрічі американський лідер декілька разів порушив королівський етикет.

Що не так зробив Трамп

Зокрема, на початку зустрічі президент США не схилив голову перед монархом, а натомість потиснув йому руку та продовжив тримати руку на плечі Чарльза III, що забороняє королівський протокол.

Пізніше, коли Трамп та Чарльз III оглядали почесну варту біля Віндзорського замку, глава Білого дому йшов попереду монарха, розмовляючи з гвардійцем. Як відомо, у королівському порядку старшинства ніхто не перевищує Чарльза, тому ніхто не ходить попереду нього.

Крім того, Трамп дозволив собі похлопати короля по плечу, що не є нормою етичної поведінки з монархом.

Відзначилась у порушеннях і перша леді США Меланія Трамп. Вона не зробила реверанс ні принцесі Кейт, ні королеві Каміллі.

Проте варто зазначити інформацію, яку опубліковано на сайті королівської родини Великої Британії. Там вказано, що під час зустрічей з королем чи королевою - жорсткі обов'язкові правила поведінки відсутні.

