Трамп зустрівся з королем Чарльзом — що відомо на цю мить

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 17 вересня, зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Про це повідомили пресслужби Білого дому та Королівської родини у соцмережі X.

🇺🇸 🇬🇧 This afternoon, a Beating Retreat ceremony was held at Windsor Castle to mark President Trump’s State Visit.



The ceremony has its origins in the early years of organised warfare when the beating of drums and the parading of Post Guards heralded the closing of camp gates… pic.twitter.com/UnFCeOYL29 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025

Зустріч Трампа з Чарльзом III

Новина доповнюється...