Трамп зустрівся з королем Чарльзом — що відомо на цю мить

Трамп зустрівся з королем Чарльзом — що відомо на цю мить

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 22:44
Трамп зустрівся з королем Чарльзом — що відомо на цю мить
Термінова новина

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 17 вересня, зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III. 

Про це повідомили пресслужби Білого дому та Королівської родини у соцмережі X.

Зустріч Трампа з  Чарльзом III

Новина доповнюється...

США Великобританія Дональд Трамп король Чарльз ІІІ зустріч
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
