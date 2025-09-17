Встреча Трампа с королем Чарльзом III — как встретили американского лидера

Встреча Трампа с Чарльзом III — что происходит в Великобритании
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 сентября, встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.
Об этом сообщили пресс-службы Белого дома и Королевской семьи в соцсети X.
🇺🇸 🇬🇧 Сегодня днем в Виндзорском замке состоялась церемония Beating Retreat, приуроченная к государственному визиту президента Трампа.- The Royal Family (@RoyalFamily) 17 сентября 2025 г.
Церемония берет свое начало в первые годы организованной войны, когда битье в барабаны и парад постовых гвардейцев предвещали закрытие ворот лагеря... pic.twitter.com/UnFCeOYL29
Встреча Трампа с Чарльзом III
Аккаунт Белого дома опубликовал фотографию со встречи Трампа с королем Чарльзом.
Известно, что в Виндзорском замке состоялась церемония Beating Retreat по случаю визита Трампа.
"Эта церемония берет свое начало в первые годы организованной войны, когда барабанная дробь и парад почтовой гвардии извещали о закрытии ворот лагеря и опускании флагов в конце дня", — говорится в сообщении Королевской семьи.
Welcome President Trump 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/Xpm5Nq2XRA- The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 17, 2025
Над Виндзорским замком пролетели самолеты F-35 и Red Arrows, за которыми наблюдали Трамп и его жена Мелания.
Президент Дональд Дж. Трамп и Первая леди вместе с королем Карлом III и королевой Камиллой наблюдают невероятный совместный американо-британский пролет самолетов F-35 и Red Arrows в Виндзорском замке. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/4A0Y0WISmO- The White House (@WhiteHouse) September 17, 2025
Кроме того, американский лидер пообщался с сотрудниками замка и показал фирменный жест. Трамп просматривал The Royal Collection.
.@POTUS дает персоналу в Виндзорском замке фирменный кулачный насос после просмотра подборки The Royal Collection pic.twitter.com/QcedecMZuk- Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 17 сентября 2025 г.
Принц и принцесса Уэльские
Дональд и Мелания Трамп также встретились с принцем Уильямом и принцессой Кэтрин.
В Виндзорском замке Трамп и первая леди США послушали хор часовни Святого Георгия.
President Trump & @FLOTUS слушают Chapel Choir at St. George's Chapel in Windsor Castle. 🙏 pic.twitter.com/z8xUoJi6k8- The White House (@WhiteHouse) 17 сентября 2025 г.
Почетный караул
Король Чарльз пригласил лидера Штатов осмотреть почетный караул, который сформирован из трех полков:
- гвардии гренадеров;
- гвардии Колдстримов;
- шотландской гвардии.
🇬🇧 🇺🇸 Великолепный Церемониальный прием в Виндзорском замке ознаменовал начало государственного визита США.- The Royal Family (@RoyalFamily) 17 сентября 2025 г.
Король пригласил президента Трампа осмотреть Почетный караул, сформированный из трех полков Хозяйственной дивизии: Гренадерской гвардии, Колдстримской гвардии и Шотландской гвардии,... pic.twitter.com/hb7JtqH5lk
Парад в Великобритании
В честь визита Трампа в Британию приготовили парадный кортеж, артиллерийский салют, военный авиапарад и банкет.
Государственный банкет
Американский президент вместе с женой участвуют в государственном банкете. В Белом доме показали видео.
President Trump and the First Lady Participate in a State Banquet https://t.co/dvjBFecsK7- The White House (@WhiteHouse) September 17, 2025
Трамп нарушил королевский этикет
Лидер США несколько раз нарушил королевский этикет в Великобритании. В частности, Трамп в начале встречи не склонил голову перед монархом, а пожал ему руку, другую он держал на плече короля. Известно, что это запрещает королевский протокол.
А во время осмотра почетного караула возле Виндзорского замка Трамп шел впереди короля Чарльза III, разговаривая с одним из гвардейцев. По королевскому протоколу никто не имеет права опережать его.
Первая леди США Мелания Трамп тоже отступила от королевского этикета, ведь не выполнила реверанс ни перед принцессой Кейт, ни перед королевой Камиллой.
Напомним, для Дональда Трампа в Великобритании подготовили самый большой церемониальный прием. В то же время накануне визита активисты устроили протест.
А президентский самолет Air Force One приземлился в аэропорту Станстед 16 сентября. В сети показали кадры прибытия лидера США.
Читайте Новини.LIVE!