Встреча Трампа с королем Чарльзом III — как встретили американского лидера

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: x.com/RoyalFamily

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 сентября, встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Об этом сообщили пресс-службы Белого дома и Королевской семьи в соцсети X.

🇺🇸 🇬🇧 Сегодня днем в Виндзорском замке состоялась церемония Beating Retreat, приуроченная к государственному визиту президента Трампа.



Церемония берет свое начало в первые годы организованной войны, когда битье в барабаны и парад постовых гвардейцев предвещали закрытие ворот лагеря... pic.twitter.com/UnFCeOYL29 - The Royal Family (@RoyalFamily) 17 сентября 2025 г.

Встреча Трампа с Чарльзом III

Аккаунт Белого дома опубликовал фотографию со встречи Трампа с королем Чарльзом.

Чарльз III и Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Известно, что в Виндзорском замке состоялась церемония Beating Retreat по случаю визита Трампа.

"Эта церемония берет свое начало в первые годы организованной войны, когда барабанная дробь и парад почтовой гвардии извещали о закрытии ворот лагеря и опускании флагов в конце дня", — говорится в сообщении Королевской семьи.

Welcome President Trump 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/Xpm5Nq2XRA - The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 17, 2025

Над Виндзорским замком пролетели самолеты F-35 и Red Arrows, за которыми наблюдали Трамп и его жена Мелания.

Президент Дональд Дж. Трамп и Первая леди вместе с королем Карлом III и королевой Камиллой наблюдают невероятный совместный американо-британский пролет самолетов F-35 и Red Arrows в Виндзорском замке. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/4A0Y0WISmO - The White House (@WhiteHouse) September 17, 2025

Кроме того, американский лидер пообщался с сотрудниками замка и показал фирменный жест. Трамп просматривал The Royal Collection.

.@POTUS дает персоналу в Виндзорском замке фирменный кулачный насос после просмотра подборки The Royal Collection pic.twitter.com/QcedecMZuk - Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 17 сентября 2025 г.

Принц и принцесса Уэльские

Дональд и Мелания Трамп также встретились с принцем Уильямом и принцессой Кэтрин.

Встреча с Трампом. Фото: x.com/KensingtonRoyal

Трамп в Великобритании. Фото: x.com/KensingtonRoyal

В Виндзорском замке Трамп и первая леди США послушали хор часовни Святого Георгия.

President Trump & @FLOTUS слушают Chapel Choir at St. George's Chapel in Windsor Castle. 🙏 pic.twitter.com/z8xUoJi6k8 - The White House (@WhiteHouse) 17 сентября 2025 г.

Почетный караул

Король Чарльз пригласил лидера Штатов осмотреть почетный караул, который сформирован из трех полков:

гвардии гренадеров;

гвардии Колдстримов;

шотландской гвардии.

🇬🇧 🇺🇸 Великолепный Церемониальный прием в Виндзорском замке ознаменовал начало государственного визита США.



Король пригласил президента Трампа осмотреть Почетный караул, сформированный из трех полков Хозяйственной дивизии: Гренадерской гвардии, Колдстримской гвардии и Шотландской гвардии,... pic.twitter.com/hb7JtqH5lk - The Royal Family (@RoyalFamily) 17 сентября 2025 г.

Парад в Великобритании

В честь визита Трампа в Британию приготовили парадный кортеж, артиллерийский салют, военный авиапарад и банкет.

Государственный банкет

Американский президент вместе с женой участвуют в государственном банкете. В Белом доме показали видео.

President Trump and the First Lady Participate in a State Banquet https://t.co/dvjBFecsK7 - The White House (@WhiteHouse) September 17, 2025

Трамп нарушил королевский этикет

Лидер США несколько раз нарушил королевский этикет в Великобритании. В частности, Трамп в начале встречи не склонил голову перед монархом, а пожал ему руку, другую он держал на плече короля. Известно, что это запрещает королевский протокол.

А во время осмотра почетного караула возле Виндзорского замка Трамп шел впереди короля Чарльза III, разговаривая с одним из гвардейцев. По королевскому протоколу никто не имеет права опережать его.

Дональд и Мелания Трамп в США. Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Первая леди США Мелания Трамп тоже отступила от королевского этикета, ведь не выполнила реверанс ни перед принцессой Кейт, ни перед королевой Камиллой.

Напомним, для Дональда Трампа в Великобритании подготовили самый большой церемониальный прием. В то же время накануне визита активисты устроили протест.

А президентский самолет Air Force One приземлился в аэропорту Станстед 16 сентября. В сети показали кадры прибытия лидера США.