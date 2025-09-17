Видео
Главная Новости дня Встреча Трампа с Чарльзом III — что происходит в Великобритании

Встреча Трампа с Чарльзом III — что происходит в Великобритании

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 22:44
Встреча Трампа с королем Чарльзом III — как встретили американского лидера
Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: x.com/RoyalFamily

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 сентября, встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Об этом сообщили пресс-службы Белого дома и Королевской семьи в соцсети X.

Встреча Трампа с Чарльзом III

Аккаунт Белого дома опубликовал фотографию со встречи Трампа с королем Чарльзом.

Король Британії Чарльз III та лідер США Дональд Трамп
Чарльз III и Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Известно, что в Виндзорском замке состоялась церемония Beating Retreat по случаю визита Трампа.

"Эта церемония берет свое начало в первые годы организованной войны, когда барабанная дробь и парад почтовой гвардии извещали о закрытии ворот лагеря и опускании флагов в конце дня", — говорится в сообщении Королевской семьи.

Над Виндзорским замком пролетели самолеты F-35 и Red Arrows, за которыми наблюдали Трамп и его жена Мелания.

Кроме того, американский лидер пообщался с сотрудниками замка и показал фирменный жест. Трамп просматривал The Royal Collection.

Принц и принцесса Уэльские

Дональд и Мелания Трамп также встретились с принцем Уильямом и принцессой Кэтрин.

Принц та принцеса Уельські з Трампом
Встреча с Трампом. Фото: x.com/KensingtonRoyal
Трамп у Британії
Трамп в Великобритании. Фото: x.com/KensingtonRoyal

В Виндзорском замке Трамп и первая леди США послушали хор часовни Святого Георгия.

Почетный караул

Король Чарльз пригласил лидера Штатов осмотреть почетный караул, который сформирован из трех полков:

  • гвардии гренадеров;
  • гвардии Колдстримов;
  • шотландской гвардии.

Парад в Великобритании

В честь визита Трампа в Британию приготовили парадный кортеж, артиллерийский салют, военный авиапарад и банкет.

Государственный банкет

Американский президент вместе с женой участвуют в государственном банкете. В Белом доме показали видео.

Трамп нарушил королевский этикет

Лидер США несколько раз нарушил королевский этикет в Великобритании. В частности, Трамп в начале встречи не склонил голову перед монархом, а пожал ему руку, другую он держал на плече короля. Известно, что это запрещает королевский протокол.

А во время осмотра почетного караула возле Виндзорского замка Трамп шел впереди короля Чарльза III, разговаривая с одним из гвардейцев. По королевскому протоколу никто не имеет права опережать его.

Дональд та Меланія Трамп
Дональд и Мелания Трамп в США. Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Первая леди США Мелания Трамп тоже отступила от королевского этикета, ведь не выполнила реверанс ни перед принцессой Кейт, ни перед королевой Камиллой.

Напомним, для Дональда Трампа в Великобритании подготовили самый большой церемониальный прием. В то же время накануне визита активисты устроили протест.

А президентский самолет Air Force One приземлился в аэропорту Станстед 16 сентября. В сети показали кадры прибытия лидера США.

США Великобритания Дональд Трамп король Чарльз ІІІ встреча
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
