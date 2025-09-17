Видео
Трамп в Британии неоднократно нарушил королевский этикет

Трамп в Британии неоднократно нарушил королевский этикет

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 23:58
Трамп нарушил королевский этикет во время встречи с Чарльзом III
Чарльз III и Дональд Трамп. Фото: x.com/whitehouse

Президент США Дональд Трамп в среду, 17 сентября, находится с визитом в Великобритании и проводит встречу с британским королем Чарьзом III. Во время встречи американский лидер несколько раз нарушил королевский этикет.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

Читайте также:

Что не так сделал Трамп

В частности, в начале встречи президент США не склонил голову перед монархом, а вместо этого пожал ему руку и продолжил держать руку на плече Чарльза III, что запрещает королевский протокол.

Позже, когда Трамп и Чарльз III осматривали почетный караул возле Виндзорского замка, глава Белого дома шел впереди монарха, разговаривая с гвардейцем. Как известно, в королевском порядке старшинства никто не превышает Чарльза, поэтому никто не ходит впереди него.

Кроме того, Трамп позволил себе похлопать короля по плечу, что не является нормой этического поведения с монархом.

Отличилась в нарушениях и первая леди США Мелания Трамп. Она не сделала реверанс ни принцессе Кейт, ни королеве Камилле.

Однако стоит отметить информацию, опубликованную на сайте королевской семьи Великобритании. Там указано, что во время встреч с королем или королевой - жесткие обязательные правила поведения отсутствуют.

Напомним, что Великобритания встретила Трампа парадом, салютами и даже фото с Эпштейном. Подробнее читайте по этой ссылке.

Также мы отдельно информировали о встрече Трампа с Чарльзом III, в частности, что происходит.

Великобритания Дональд Трамп этикет нарушения король Чарльз ІІІ встреча
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
