Потери России в войне с Украиной — Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп высказался о потерях россиян в войне против Украины. Глава Белого дома отметил, что потери армии РФ превышают потери украинской стороны.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 18 сентября.

Трамп высказался о потерях РФ в войне

Президент США заявил, что был разочарован действиями российского диктатора Владимира Путина, которые приводят к гибели людей с обеих сторон. Однако, по его словам, российские солдаты гибнут в значительно большем количестве.

"Путин меня разочаровал. Он убивает многих, но теряет еще больше. Честно говоря, русские гибнут чаще, чем украинцы. Мне не нравится видеть смерти", — сказал Трамп.

Напомним, во время пресс-конференции президент США также заявил, что Путин подвел его в вопросе мирного урегулирования войны в Украине.

Кроме того, стало известно, что Белый дом утвердил новый пакет помощи для Украины.